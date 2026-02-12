Ex dipendente di un asilo condannato a 18 anni per abusi sessuali su bimbi | Ha commesso reati ripugnanti

Un ex dipendente di un asilo nido è stato condannato a 18 anni di carcere per aver commesso abusi sessuali su bambini. La sentenza arriva dopo un processo lungo, durante il quale si sono raccolti diversi elementi contro l’uomo, ritenuto colpevole di reati ripugnanti. La vicenda ha sconvolto la comunità, che ora chiede maggiori garanzie per la sicurezza dei piccoli.

Un ex dipendente di un asilo nido accusato di pedofilia e abusi sessuali su bambini è stato condannato a 18 anni di carcere. Si è conclusa così una lunga vicenda che ha visto protagonista il 45enne Vincent Chan e ha fatto inorridire il Regno Unito.

