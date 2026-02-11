Don Samuele Marelli a processo per abusi su 4 minorenni respinto il patteggiamento a 2 anni | Troppo poco

Il processo a don Samuele Marelli per presunti abusi su quattro minorenni continua. Il gup di Monza ha respinto la richiesta di patteggiamento a due anni, giudicandola troppo leggera. Ora si aspetta l’udienza preliminare, mentre le accuse restano pesanti.

Il gup del Tribunale di Monza ha respinto il patteggiamento a 2 anni, con sospensione condizionale, per don Samuele Marelli. Il sacerdote è accusato di aver abusato di 4 minori a Seregno tra il 2020 e il 2023.🔗 Leggi su Fanpage.it

Don Samuele e gli abusi sui ragazzi all’oratorio di Seregno: respinto il patteggiamento, andrà a processoIl sacerdote 38enne, già condannato nel processo canonico e allontanato dal servizio ecclesiastico per questa vicenda, deve rispondere di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori ... ilgiorno.it

Don Samuele Marelli, respinto il patteggiamento a Monza per le accuse di violenza sessuale. Il gup: «Troppo pochi due anni»Il giudice sottolinea in un’ordinanza la «vulnerabilità» delle parti offese, tutti ragazzi che frequentavano l’oratorio di Seregno. Il procedimento rinviato a giugno davanti ad altro gup per incompati ... milano.corriere.it

