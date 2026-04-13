Aversa svaligiato lo store Pilato | ladri in fuga con soldi e merce

Nella notte ad Aversa, due uomini a volto coperto hanno svaligiato lo store Pilato, un negozio di prodotti per la casa e detersivi aperto da pochi giorni in via della Libertà. I ladri sono entrati e si sono impossessati di denaro e merce, poi sono fuggiti prima dell'intervento delle forze dell'ordine. La scena si è svolta in un breve lasso di tempo, lasciando poche tracce agli investigatori.

Il raid è avvenuto intorno alle 4:25 del mattino, quando i due ladri, utilizzando un flex, hanno divelto la serranda del negozio, riuscendo ad entrare rapidamente all’interno. Una volta dentro, i malviventi hanno portato via circa 700 euro di fondo cassa e diversi prodotti. In particolare, sono stati rubati sei cartoni di detersivo Dash, per un totale di oltre venti bottiglie. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, con gli agenti del Commissariato di Aversa, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, svaligiato lo store “Pilato”: ladri in fuga con soldi e merce Leggi anche: Ladri in azione nello store di elettronica: forzano l'ingresso e portano via la merce| VIDEO Colpo al bar tabacchi del distributore: ladri in fuga con prodotti e soldiRaid al bar tabacchi ‘Marzia’ in via Napoli a Santa Maria Capua Vetere in località Sant'Andrea dei Lagni.