Avellino ex liquidatore condannato per peculato nella gestione del concordato Picariello

Un ex liquidatore è stato condannato per peculato in relazione alla gestione di un concordato preventivo che, nonostante fosse stato avviato, non è mai stato formalmente concluso. La procedura, iniziata decenni fa, riguarda una ditta edile il cui bilancio mostrava un attivo di circa 1,3 milioni di euro. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario che coinvolge la gestione finanziaria e amministrativa di quella società.

Vi è una procedura di concordato preventivo rimasta in sospeso per decenni, mai formalmente conclusa, benché i conti della ditta edile Augusto Picariello presentassero un attivo di un milione e trecentomila euro. Secondo la pubblica accusa, tale somma si sarebbe dissolta. E sarebbe proprio colui.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Peculato nel fallimento Picariello: 5 anni e confisca di 800mila euro? Cosa sapere Emilio Sandulli condannato a cinque anni di reclusione per peculato nel fallimento Picariello. “Lascia un vuoto enorme”: Avellino saluta l’assistente Pietro PicarielloUna giornata di profondo dolore e commozione per la Polizia Penitenziaria e per tutta la comunità avellinese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Avellino, ex liquidatore condannato per peculato nella gestione del concordato Picariello; Avellino, fallimento ditta Picariello: condannato il liquidatore a cinque anni; Peculato nel fallimento Picariello | 5 anni e confisca di 800mila euro. Avellino, fallimento ditta Picariello: condannato il liquidatore a cinque anniFallimento della ditta edile Augusto Picariello: condannato, in primo grado, a cinque anni di reclusione l’ avvocato Emilio Sandulli (classe 1946, omonimo di un altro legale del foro avellinese, est ... irpiniaoggi.it La terrazza di Villa Avellino, uno spettacolo! Quando ne potrà di nuovo usufruire il cittadino - facebook.com facebook L’U.S. Avellino 1912 si congratula con @LRVicenza, @ArezzoCalcio e @bncalcio per l’ottenimento della prima posizione nei rispettivi gironi di serie C e la conseguente promozione diretta in serie B. x.com