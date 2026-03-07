Lascia un vuoto enorme | Avellino saluta l’assistente Pietro Picariello

Oggi ad Avellino si è tenuta una cerimonia ufficiale per salutare l’assistente Pietro Picariello, morto recentemente. La giornata è stata caratterizzata da momenti di grande commozione e dolore, coinvolgendo sia la Polizia Penitenziaria che la comunità locale. La perdita ha lasciato un vuoto enorme, con molti presenti che hanno espresso il loro cordoglio e la vicinanza alla famiglia.

Una giornata di profondo dolore e commozione per la Polizia Penitenziaria e per tutta la comunità avellinese. Oggi colleghi, amici e familiari si sono riuniti per dare l'ultimo saluto a Pietro Picariello, assistente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino, scomparso prematuramente. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti tutti coloro che lo conoscevano. Pietro era molto più di un collega: era un amico sincero, una persona disponibile e sempre pronta a offrire un sorriso o una parola di sostegno. La sua prematura scomparsa ha creato un vuoto enorme tra chi con lui ha condiviso il lavoro quotidiano all'interno dell'istituto penitenziario.

Il vicesindaco Pietro Picariello morto a 38 anni: lutto a Quadrelle (Avellino)Il giovane, che era anche un agente di Polizia Penitenziaria, sarebbe stato stroncato da un infarto.

Addio a Pietro Picariello, lutto profondo nel Corpo della Polizia Penitenziaria di AvellinoAVELLINO – 7 marzo 2026, Si sono svolti oggi i funerali di Pietro Picariello, assistente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa...

