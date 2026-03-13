Domenica 15 marzo si vota per il rinnovo del presidente e del consiglio della Provincia di Chieti

Domenica 15 marzo si terranno le elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio della Provincia di Chieti. Le urne saranno aperte nella sala consiliare del palazzo in corso Marrucino, con orario dalle 7 alle 22. Gli elettori sono chiamati a recarsi al seggio per esprimere il loro voto. La consultazione si svolgerà in un solo giorno.

Per la carica di presidente sono in corsa l’uscente Francesco Menna, sindaco di Vasto, e Angelo Di Nardo, primo cittadino di Ortona. Due le liste presentate: “Insieme per la Provincia di Chieti” e “La Provincia che vogliamo”. Lo scrutinio avrà inizio alle ore 8 del 16 marzo . Il seggio, situato nella sala consiliare del palazzo della Provincia in corso Marrucino, sarà aperto dalle ore 7 alle ore 22. Lo scrutinio avrà inizio alle ore 8 del 16 marzo mentre la proclamazione avverrà alle 17:30 in sala consiliare. Per la carica di presidente sono in corsa l’uscente Francesco Menna, sindaco di Vasto, e Angelo Di Nardo, primo cittadino di Ortona. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

