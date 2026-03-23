Tempo di lettura: 3 minuti La Provincia di Salerno rende noto che è stato pubblicato il decreto n. 35 del 23 marzo 2026, con il quale il Presidente della Provincia facente funzioni, Giovanni Guzzo, ha ufficialmente indetto i comizi elettorali per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Salerno. Il provvedimento stabilisce che le elezioni si terranno lunedì 4 maggio 2026, con seggio unico presso la sede della Provincia, in via Roma 104 a Salerno. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20. Come riportato nel decreto, “sono convocati per lunedì 4 maggio 2026 i comizi per l’elezione del Presidente della Provincia di Salerno” e “le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia di Salerno, si torna al voto il 4 maggio per l’elezione del Presidente

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