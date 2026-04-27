Avellino | 5 anni per l’avvocato che sparì 1,3 milioni di euro

Il tribunale di Avellino ha condannato a cinque anni di carcere un avvocato coinvolto nella scomparsa di circa 1,3 milioni di euro. La decisione è arrivata nel procedimento che lo vedeva imputato per il furto di denaro. L'udienza si è conclusa con la sentenza, che stabilisce la pena per il professionista. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla gestione dei fondi e sulla responsabilità degli operatori legali.

? Cosa sapere Il tribunale di Avellino condanna l'avvocato Emilio Sandulli a cinque anni di reclusione.. Il peculato riguarda la sparizione di 1,3 milioni di euro dalla ditta Picariello.. Il tribunale di Avellino ha condannato l’avvocato Emilio Sandulli a cinque anni di reclusione per il peculato legato alla gestione del concordato della ditta edile Augusto Picariello, un caso che affonda le radici in una procedura rimasta sospesa per decenni. La sentenza di primo grado, emessa dal collegio presieduto dalla giudice Sonia Matarazzo insieme a Fabrizio Ciccone e Michela Eligiato, ha inflitto al professionista, classe 1946, una pena superiore rispetto ai quattro anni e sei mesi richiesti dal pubblico ministero Sodano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino: 5 anni per l’avvocato che sparì 1,3 milioni di euro Notizie correlate Leggi anche: Autismo, svolta ad Avellino: assegnati i centri, 23,6 milioni di euro per tre anni Leggi anche: I parcheggi sotterranei da 11 milioni di euro che non sono ancora pronti dopo 6 anni Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Celebrati in Prefettura 160 anni della Croce Rossa Italiana di Avellino; Pietro Angelino, l’uomo-gol dell’Avellino: Voglio continuare a segnare il più possibile; Movimento 5 Stelle, presentata la lista: i 31 nomi in corsa per il Consiglio comunale di Avellino; Elezioni Comunali Avellino 2026, Nello Pizza candidato sindaco: tutte le liste e i nomi. La terrazza di Villa Avellino, uno spettacolo! Quando ne potrà di nuovo usufruire il cittadino - facebook.com facebook Bari nella tempesta perfetta: la sconfitta di Avellino non sottolinea tutte le negatività della stagione x.com