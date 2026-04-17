I parcheggi sotterranei da 11 milioni di euro che non sono ancora pronti dopo 6 anni

A Giambellino, nelle vie di largo Scalabrini e Brasilia, le aree di parcheggio sotterraneo sono state avviate sei anni fa con un investimento di 11 milioni di euro, ma ancora non sono state ultimate. Da allora, le strade sono state occupate da auto parcheggiate in seconda, terza e quarta fila, mentre i cantieri rimangono aperti e inattivi. La situazione ha lasciato i residenti con spazi limitati e molti lavori ancora da completare.