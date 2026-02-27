Autismo svolta ad Avellino | assegnati i centri 23,6 milioni di euro per tre anni

A Avellino, si conclude la gara per la gestione dei centri dedicati all’autismo. Sono stati assegnati i fondi necessari per i prossimi tre anni, con un importo totale di 23,6 milioni di euro. Le strutture coinvolte sono quelle di contrada Serroni a Valle e di Sant’Angelo dei Lombardi, già attive sul territorio.