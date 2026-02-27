Autismo svolta ad Avellino | assegnati i centri 23,6 milioni di euro per tre anni
A Avellino, si conclude la gara per la gestione dei centri dedicati all’autismo. Sono stati assegnati i fondi necessari per i prossimi tre anni, con un importo totale di 23,6 milioni di euro. Le strutture coinvolte sono quelle di contrada Serroni a Valle e di Sant’Angelo dei Lombardi, già attive sul territorio.
AVELLINO – La gara è chiusa. L’Asl di Avellino ha assegnato la gestione del centro per l’autismo di contrada Serroni, a Valle, e di quello già operativo a Sant’Angelo dei Lombardi. Tre anni di affidamento, 23,6 milioni di euro distribuiti sui bilanci fino al 2029. Ha vinto il raggruppamento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il primo atto di Roberto Fico in Regione: aprire un Centro per l’Autismo ad Avellino mai attivato da 25 anniApre, dopo una storia pluridecennale di blocco e lungaggini, il Centro per l'Autismo di Valle, ad Avellino: è il primo atto della presidenza di...
Centro per l’Autismo di Avellino, firmata la convenzione: si completano i lavori15/12/2025 - Con la firma della Convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di Avellino avvenuta in data 12.12.2025, la Regione consente il completamento del Centro per l’autismo di Avellino. Si ... regione.campania.it
15/12/2025 - Comunicato n. 193 - Completamento lavori Centro per l’Autismo di Valle ad AvellinoCon la firma della Convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di Avellino avvenuta in data 12.12.2025, la Regione consente il completamento del Centro per l’autismo di Avellino. Si tratta di un ... regione.campania.it
