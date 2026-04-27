Negli ultimi tempi si è diffuso un fenomeno online in cui utenti creano avatar generati dall'intelligenza artificiale rappresentanti diverse etnie. Questi avatar vengono utilizzati sui social network per ottenere guadagni monetari, principalmente su piattaforme come Facebook e LinkedIn. Tuttavia, questa pratica, nota come whitefishing, sta alterando le dinamiche di accesso al lavoro e di relazioni sociali, sollevando questioni legate alla trasparenza e all'autenticità.

? Cosa sapere Utenti creano avatar AI con etnie diverse per monetizzare su Facebook e LinkedIn.. Il fenomeno del whitefishing altera le opportunità lavorative e le dinamiche di potere sociale.. Una casalinga di quarantacinque anni della Georgia ha trasformato un esperimento ludico con i generatori di immagini in una strategia di monetizzazione creando Isabella, un avatar digitale giovane, alta, magra e dalla bellezza provocante che non presenta alcuna somiglianza fisica con la sua creatrice, Robin, che è una donna nera. Il fenomeno si sta espandendo ben oltre il singolo caso individuale, alimentando comunità digitali massicce dove l’identità diventa un prodotto manipolabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avatar AI e whitefishing: il nuovo business che inganna il web

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