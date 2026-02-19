WordPress | l’AI Assistant semplifica creazione e gestione siti web disponibile con piani Business e Commerce

WordPress Svolta con l’IA: Un Assistente Integrato per Creare Siti Web più Velocemente. WordPress ha lanciato ufficialmente il 19 febbraio 2026 il suo AI Assistant, una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale integrata direttamente nella piattaforma. La novità, pensata per gli utenti con piani Business e Commerce, promette di semplificare la creazione e la gestione dei siti web, automatizzando compiti come la scrittura, il design e la modifica dei contenuti. Un Nuovo Paradigma per la Creazione di Siti Web. L’introduzione dell’AI Assistant segna una svolta significativa per WordPress, leader nel settore dei content management system (CMS).🔗 Leggi su Ameve.eu

WordPress: l'AI rivoluziona il web design, siti creati con comandi vocali e modifiche immediate all'editor.L'intelligenza artificiale sta cambiando WordPress, portando innovazioni concrete nel web design.

