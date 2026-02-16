Autovelox nel Lazio dal 16 al 22 febbraio | controlli anche sull’Asse Attrezzato di Frosinone

La Polizia Stradale ha avviato una settimana di controlli sui principali corridoi del Lazio, a causa dell’aumento dei incidenti legati all’eccesso di velocità. Dal 16 al 22 febbraio 2026, agenti e autovelox monitorano le auto sull’Asse Attrezzato di Frosinone, uno dei punti più trafficati della zona. I controlli puntano a ridurre le infrazioni e migliorare la sicurezza di chi percorre queste strade ogni giorno.

La Polizia Stradale segnala postazioni su strade e autostrade, con multe fino a 2.174 euro e sospensione della patente per chi supera i limiti Settimana di controlli sulle strade del Lazio da parte della Polizia Stradale. Dal 16 al 22 febbraio 2026 le pattuglie saranno operative con dispositivi di rilevazione della velocità su alcune delle principali arterie regionali, comprese strade della provincia di Frosinone. Tra i tratti interessati figura anche la Strada Provinciale 277 (Asse Attrezzato) di Frosinone, dove i controlli sono programmati per giovedì 19 febbraio. I controlli rientrano nelle attività di prevenzione e sicurezza stradale finalizzate al rispetto dei limiti di velocità.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Dal 16 al 22 febbraio, i controlli con autovelox e telelaser a Verona sono stati intensificati dalla polizia locale per reprimere gli eccessi di velocità.

Le forze dell’ordine hanno annunciato i controlli di velocità nel Lazio dal 9 al 15 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.