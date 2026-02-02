Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 2-8 febbraio

La Polizia di Stato ha annunciato i punti precisi dove saranno attivi gli autovelox mobili questa settimana, dal 2 all’8 febbraio. Ogni giorno, saranno posizionati su tratte diverse per verificare la velocità degli automobilisti. Le forze dell’ordine vogliono sensibilizzare sulla sicurezza stradale e garantire che nessuno superi i limiti. Chi guida in queste zone dovrebbe fare attenzione e rispettare i limiti di velocità.

Operazione trasparente contro l'eccesso di velocità. Resi trasparenti i posizionamenti. Ecco la mappa per Modena e il resto della Regione La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto controllo. L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente. Queste la programmazione per l'attuale settimana, decisamente ridotta rispetto al programma abituale nella nostra regione: Strada Statale SS 16 Adriatica RNStrada Provinciale SP 62 R Variante Cispadana REStrada Comunale SC Tangenziale Piacenza PC🔗 Leggi su Modenatoday.it

La Polizia di Stato ha pubblicato le posizioni degli autovelox mobili attivi questa settimana.

Scopri le posizioni degli autovelox mobili attivi questa settimana, dal 8 al 13 dicembre.

