CNA FITA FERMO chiama le imprese per chiarire regole e incentivi del manovra 2026 nell’autotrasporto

Domani mattina alle 9, CNA FITA Fermo riunisce le imprese dell’autotrasporto per spiegare i dettagli della Manovra 2026. L’obiettivo è fare chiarezza su regole e incentivi, in un momento in cui i cambiamenti sono tanti e le aziende hanno bisogno di orientarsi. L’appuntamento si tiene sabato 7 febbraio, e serve a mettere insieme le esigenze di chi guida i tir e le nuove norme che arriveranno.

**CNA FITA FERMO organizza un incontro per chiarire le regole della Manovra 2026 sull'autotrasporto.** L'iniziativa, che si svolgerà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 9.30 presso il Polo culturale "Gigli" in Piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio, mira a fornire alle aziende del settore un quadro preciso sulle novità introdotte dal governo per il 2026. Si tratta di un evento promosso con il patrocinio del Comune di Porto Sant'Elpidio e della Carifermo spa, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, Confidi Unico e il Cna Fita Fermo. La Legge di Bilancio 2026, infatti, modifica il panorama normativo per l'autotrasporto con una serie di misure che vanno dalla compensazione dei crediti accise ai contributi previdenziali fino a un nuovo imposta sul gasolio.

