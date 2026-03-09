Autotrasporto Biadetti Confartigianato Trasporti Arezzo | Caro carburanti aumenti che fanno pensare a speculazioni

Il settore dell’autotrasporto si trova di nuovo sotto pressione a causa degli ultimi aumenti dei prezzi dei carburanti. Un rappresentante di Confartigianato Trasporti Arezzo ha commentato che i rincari sembrano alimentare sospetti di speculazioni. La questione riguarda gli incrementi dei costi che colpiscono direttamente le aziende di trasporto, in un momento in cui l’aumento dei carburanti si fa sentire con forza.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Il nuovo aumento del prezzo dei carburanti torna a mettere sotto forte pressione il settore dell’autotrasporto. A lanciare l’allarme è Stefano Biadetti, presidente provinciale di Confartigianato Trasporti Arezzo, che evidenzia come gli incrementi registrati nelle ultime settimane stiano incidendo in modo sempre più pesante sulla sostenibilità economica delle imprese del territorio. Il caro gasolio, legato anche alle tensioni geopolitiche internazionali e alle oscillazioni dei mercati energetici, rappresenta infatti una delle principali criticità per il comparto del trasporto merci su strada. Tuttavia, secondo Confartigianato Trasporti, l’andamento dei prezzi registrato negli ultimi giorni non può essere spiegato esclusivamente con la situazione internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

