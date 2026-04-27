Autostrada A1_ stazione di Valdarno chiusa stanotte per manutenzione alle barriere di sicurezza

Nella notte, l’autostrada A1 tra il tratto Milano e Napoli è stata chiusa in direzione sud per permettere interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza presso la stazione di Valdarno. La chiusura ha coinvolto un tratto specifico dell’autostrada e si è resa necessaria per garantire l’efficacia degli interventi. I lavori sono stati programmati e comunicati in anticipo alle autorità competenti.

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