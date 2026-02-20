Manutenzione e sostituzione delle barriere di sicurezza chiuse le stazioni di Arezzo e Valdarno dell’A1

La manutenzione delle barriere di sicurezza ha causato la chiusura notturna delle stazioni di Arezzo e Valdarno sull’A1 Milano-Napoli. Durante le operazioni, che si svolgeranno nelle notti di lunedì 23 e martedì 24 febbraio tra le 22:00 e le 6:00, chi proviene da Roma non potrà uscire nelle due stazioni. I lavori prevedono la sostituzione di alcune barriere danneggiate per migliorare la sicurezza stradale. La circolazione proseguirà regolarmente nelle altre tratte.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino. Non solo, sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: -in entrata verso Roma: Arezzo; -in uscita per chi proviene da Firenze: Incisa Reggello.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manutenzione e sostituzione delle barriere di sicurezza, chiuse le stazioni di Arezzo e Valdarno dell’A1 Leggi anche: Autostrada A1: stazioni di Chiusi Chianciano Terme e Arezzo chiuse una notte Leggi anche: Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Firenze Impruneta, Valdarno, Monte San Savino Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tavoli da picnic e parapetti ricostruiti, gli interventi non si fermano con l'inverno / Comunicati / Novità / Homepage; Centro storico e isole: 2,3 milioni per manutenzioni sedi comunali; Interventi sugli infissi alla palestra Marini, sospensione momentanea delle attività sportive; Policlinico, a Borgo Roma completata la sostituzione dei vecchi ascensori: entrano in funzione gli ultimi tre. Lavori di manutenzione straordinaria, divisione delle speseL. 95 cm x h 47 cm x p. 44 cm), installati sui 3 prospetti del fabbricato e sul piano piloty. Premesso che contestualmente alla suddetta manutenzione si è deliberato di sostituire i vasi in cemento ... iltempo.it Sostituzione azionamenti e manutenzione straordinaria: quando è necessaria una dichiarazioneBuongiorno, un nostro cliente ci chiede una dichiarazione per una sostituzione di azionamenti Siemens in un quadro elettrico d’automazione ... nt24.it Verde pubblico, 14 nuove piante. L'amministrazione: «Manutenzione e sostituzione delle alberature per garantire la sicurezza del traffico» ow.ly/QtQ150Yi43e #OrbetelloInforma x.com RICORDA di fare la MANUTENZIONE invernale al tuo ROBOT Pulizia totale , ingrassaggio , sostituzione parti usurate Per info e prenotazioni tel. 0854971042 www.sborgia.com - facebook.com facebook