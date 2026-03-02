Autostrada A1 | chiusura notturna stazione di Valdarno

Durante la notte, la stazione di Valdarno sull'autostrada A1 sarà chiusa per lavori di manutenzione. La chiusura è prevista in orari notturni e coinvolge la tratta tra le uscite di Valdarno e Firenze Impruneta. La chiusura si rende necessaria per permettere le operazioni di intervento e garantirne la sicurezza futura. La circolazione sarà deviata su percorsi alternativi.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Roma: Arezzo; verso Firenze: Incisa Reggello.

