Camion sbanda e si schianta sull'Autostrada A1 | 8 chilometri di coda in direzione Napoli

Da fanpage.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camion ha perso il controllo e si è schiantato sull’Autostrada A1, provocando otto chilometri di fila in direzione Napoli. L’incidente è avvenuto vicino allo svincolo di Villa Literno-Pomigliano, bloccando tutte le corsie e creando un grande ingorgo nel traffico.

L'incidente si è verificato in corrispondenza dello svincolo di Villa Literno-Pomigliano, in direzione del capoluogo campano, mandando in tilt il traffico autostradale.

Camion sbanda, coda lunga sull'autostrada nei pressi di Napoli

Schianto in autostrada, incidente fra 4 auto sull'A1 nel Frusinate: più di 11 chilometri di coda verso Roma

Incidente sull'A1, camion sbanda: 8 chilometri di coda nei pressi di Napoli

