Domani mattina a Gessate si svolgerà la Benedizione dei Motori, evento che rappresenta l’inizio delle attività del nuovo calendario del Moto Club locale. L’appuntamento è previsto per le 11 e coinvolgerà appassionati di motociclette della zona, che parteciperanno alla cerimonia di benedizione prima di dare il via alle attività programmate. La manifestazione si terrà in una zona centrale del paese.

Domani, intorno alle ore 11, la zona di Gessate ospiterà la Benedizione dei Motori, un appuntamento che segna l’apertura ufficiale del nuovo calendario di attività del Moto Club Gessate. L’evento, che vede la collaborazione della Comunità Pastorale Divina Misericordia, non si limiterà ai soli appassionati di due ruote, ma accoglierà anche proprietari di auto e veicoli con più di quattro ruote, trasformandosi in un momento di aggregazione collettiva per tutti gli amanti della strada. Un pilastro dell’associazionismo locale dal 1958. Parlare del Moto Club Gessate significa richiamare una storia che affonda le radici nel 1958. Questa realtà, che oggi conta circa 90 iscritti, rappresenta molto più di un semplice gruppo di appassionati: è un’istituzione che ha saputo mantenere vivo il tessuto sociale del territorio per decenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gessate accende i motori: benedizione e festa per tutti gli amanti

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