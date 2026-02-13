Automoto Napoli expo 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare

L’Automoto Napoli expo 2026 si svolgerà dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare, perché Napoli vuole rafforzare il suo ruolo come centro di innovazione nel settore automobilistico. La manifestazione riunirà espositori italiani e stranieri che presenteranno le ultime novità, tra cui veicoli elettrici e tecnologie sostenibili. La città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori interessati a scoprire le novità del mondo delle auto.

Napoli capitale mediterranea dei motori: . Riflettori su supercar, auto d'epoca, sicurezza stradale. Raddoppiato lo spazio, previsti 100 mila visitatori. Presentata ieri la seconda edizione di Automoto Napoli expo, in programma dal 4 al 7 giugno prossimi alla Mostra d'Oltremare di Napoli. L'evento, che conferma il suo ruolo di fiera più grande del Centro-Sud Italia dedicata ai motori a 2 e a 4 ruote, è organizzata da Auto Moto EuroFiera S.p.A. di Luigi Iossa e Cesare Barra, in collaborazione con la Federazione Italiana Supercar, di cui è presidente Luigi Iossa, in partnership con il Project-Event "Colcasco" e con il patrocinio del Comune di Napoli.