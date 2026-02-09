Lavori all' Arco di Cristo Re modifiche temporanee alla viabilità

Da mercoledì 11 febbraio a martedì 24 febbraio 2026, la viabilità in via delle Mura sarà modificata. Sono in corso lavori di restauro all’Arco di Cristo Re, che comportano chiusure temporanee e deviazioni. La strada resterà aperta in alcuni orari, ma in molti tratti ci saranno impedimenti o sensi unici. Si consiglia ai residenti e ai pendolari di pianificare gli spostamenti in anticipo, perché le modifiche potrebbero creare disagi. I lavori rientrano nel progetto di riqualificazione urbana legato al recupero

Nell'ambito del progetto di riqualificazione urbana che comprende il recupero e il restauro conservativo dell'antica cinta muraria daziaria in via delle Mura, a Messina, e della struttura dell'Arco di Cristo Re, da mercoledì 11 a martedì 24 febbraio 2026 saranno in vigore provvedimenti temporanei.

