Lavori stradali e mercato straordinario | le modifiche alle linee autobus di aprile

Nei prossimi giorni, alcune linee di autobus nella zona di Pisa subiranno modifiche temporanee a causa di lavori stradali e di un mercato straordinario. In particolare, il servizio sarà sospeso o devierà per due giorni, il 9 e 10 aprile 2026, tra le 8 e le 18, interessando diverse linee del trasporto pubblico locale. Le variazioni sono state decise con un’ordinanza comunale.

Autolinee Toscane informa che nei prossimi giorni i servizi bus subiranno modifiche. Il 9 e 10 aprile 2026 dalle ore 8 alle ore 18 le linee 1+, 2, 3+, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 23 verranno deviate a seguito dell'ordinanza del Comune di Pisa (N. 8492026) che interdice al traffico l'intera area del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Lavori alle linee interrate, dal 16 marzo modifiche alla viabilità della VeggiolettaNelle prossime settimane renderà necessario un restringimento di carreggiata nel tratto della via Emilia compreso tra via Tedaldi e via Bentelli... Mercato straordinario a Marina di Pisa: le modifiche al trafficoPer consentire lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti, in programma domenica 1° marzo sul lungomare di Marina di Pisa,... Temi più discussi: Mercato in centro, lavori e restringimenti: attenzione alla viabilità in città; ITALGAS, LAVORI DI SCAVO SU ALCUNE VIA LAMA PAOLA E STRADE ATTIGUE: modifiche alla viabilità; Il piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 12 aprile; Conclusi i lavori al Mercato di Is Bingias: arrivano segnaletica e protezioni per separare banchi e auto. Lavori all’ex mercato coperto, la fine del cantiere è un rebusIl Pd attacca: «Negli atti il Comune parla di interventi fino al prossimo novembre» Il sindaco: «Due mesi per il naviglio Sforzesco, poi il marciapiede e i ... laprovinciapavese.gelocal.it Strada dei Mercati, proseguono i lavori per un nuovo studentato. In via Emilio Lepido viene demolito il centro commerciale distrutto da un incendioLe principali notizie della Gazzetta di Parma in edicola: ecco le anticipazioni del vicedirettore Stefano Pileri ... gazzettadiparma.it +++Lavori stradali e ripristini a Montesarchio: il punto dell’Amministrazione sugli interventi di E-Distribuzione+++ In merito alle numerose segnalazioni riguardanti lo stato del manto stradale in diverse aree del territorio comunale, l’Amministrazione Comunale - facebook.com facebook #Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: comune.firenze.it/novita/avvisi/… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità x.com