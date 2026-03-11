Nella regione Emilia-Romagna, su circa 6.900 richieste di pagamento per le riparazioni post-alluvione, sono stati effettuati solo 475 pagamenti. La gestione dei fondi dedicati a queste riparazioni evidenzia una grande differenza tra le promesse fatte e la realtà delle pratiche di pagamento in corso. La situazione solleva domande sulla tempistica e sull’efficienza del processo.

La gestione dei fondi destinati alle riparazioni post-alluvione nell’Emilia-Romagna mostra una netta discrepanza tra le promesse iniziali e lo stato reale delle pratiche. Mentre la Regione aveva comunicato un numero elevato di richieste già ammesse, i dati emersi in assemblea rivelano che molte di queste richiedono ancora integrazioni documentali prima del pagamento effettivo. Il blocco riguarda contributi finanziati da donazioni private, non dal bilancio regionale, creando un paradosso amministrativo dove il denaro è disponibile ma l’erogazione si ferma su dettagli burocratici. Delle oltre 6.900 domande presentate per il contributo paratie, solo 475 hanno ricevuto il bonifico finale, mentre migliaia di altre attendono documenti mancanti o chiarimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paratie: solo 475 pagamenti su 6.900 richieste

