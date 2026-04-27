Auto tampona mountain bike sulla litoranea | un uomo in prognosi riservata

Un uomo di 59 anni, di nazionalità slovacca, si trova in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato coinvolto in un incidente sulla strada provinciale 41, la litoranea nord, nel pomeriggio di ieri, domenica 26 aprile. L’incidente è avvenuto quando un’auto ha tamponato una bicicletta da mountain bike. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

BRINDISI – Un 59enne slovacco è ricoverato in Prognosi riservata presso l’ospedale Perrino di Brindisi in seguito a un incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, domenica 26 aprile, sulla strada provinciale 41, la litoranea nord. L'uomo, alla guida di una mountain bike, da quanto accertato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Ragazza in prognosi riservata dopo lo scontro tra auto e scooter avvenuto sulla Sr11L'incidente ha avuto luogo poco dopo le ore 13, con una dinamica al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Bardolino. Incidente sulla Litoranea, feriti gravemente un uomo e una donna in auto con la figliaFrontale fra un autocarro e una vettura; in codice rosso i conducenti dei due mezzi.