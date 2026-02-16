Incidente sulla Litoranea feriti gravemente un uomo e una donna in auto con la figlia

Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla Litoranea di Latina, causando il ricovero in ospedale di un uomo e una donna. La collisione ha coinvolto anche la loro bambina, che si trovava a bordo dell’auto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno portati in ambulanza. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre i tecnici ricostruivano la dinamica del sinistro.

Frontale fra un autocarro e una vettura; in codice rosso i conducenti dei due mezzi. La piccola di 14 mesi illesa è stata comunque portata in ospedale per accertamenti Pauroso incidente nella mattinata di oggi lungo la strada Litoranea, nella zona di Borgo Sabotino a Latina. Il bilancio è di due persone ferite gravemente, un uomo e una donna che viaggiava con la figlia di 14 mesi. La dinamica è ora al vaglio della polizia locale che è intervenuta sul luogo del sinistro. Secondo una prima ricostruzione lo scontro è avvenuto in maniera frontale tra e una vettura, una BMW Serie 5 e un autocarro che poi è finito fuori strada.🔗 Leggi su Latinatoday.it Scontro tra auto a Battipaglia con tre feriti, c’è una bimba di 12anni: incidente sulla Litoranea Incidente tra due auto sulla Cilentana: ferita una donna, illesa la figlia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente con lo scooter, muore un uomo di 38 anni di Formia; Livorno, scontro auto-furgone sul Romito: tre feriti; CARAMBOLA INFERNALE A BORGO GRAPPA, INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE: PER IL PERITO È CAPACE DI STARE IN GIUDIZIO; Scontro sulla strada di Statte. Ferite due persone. Incidente sulla Litoranea, feriti gravemente un uomo e una donna in auto con la figliaFrontale fra un autocarro e una vettura; in codice rosso i conducenti dei due mezzi. La piccola di 14 mesi illesa è stata comunque portata in ospedale per accertamenti ... latinatoday.it Violento schianto sulla Litoranea a Latina: una madre e un camionista feriti gravementeGrave incidente questa mattina sulla strada Litoranea, all’altezza di Borgo Sabotino a Latina. Una BMW Serie 5 diretta verso via ... latinapress.it Il grave incidente a Pomezia, nell’angolo tra Villaggio Tognazzi, la Litoranea e via Arno - facebook.com facebook