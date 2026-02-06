Grave urto sull' A14 | una persona estratta dall' abitacolo dai Vigili del fuoco

Venerdì mattina un grave incidente sull’A14 tra Forlì e Faenza. Due auto si sono scontrate violentemente, causando il coinvolgimento di alcune persone. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e sono riusciti a estrarre una persona dai rottami dell’auto. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la situazione e deviare il traffico. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Scontro tra due auto venerdì mattina lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Forlì e Faenza. La collisione è avvenuta lungo la carreggiata nord, in corrispodenza del chilometro 68. A seguito del violento impatto, una persona è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. Sul posto.

