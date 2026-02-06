Scontro tra auto sull' A14 | una persona estratta dall' abitacolo dai Vigili del fuoco

Questa mattina sull'A14 tra Forlì e Faenza un incidente ha coinvolto due auto. I Vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto una persona dall’abitacolo. La strada è rimasta bloccata per alcune ore, creando disagi alla viabilità. Le cause sono ancora da chiarire.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha gestito la viabilità e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto Scontro tra due auto venerdì mattina lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Forlì e Faenza. La collisione è avvenuta lungo la carreggiata nord, in corrispodenza del chilometro 68. A seguito del violento impatto, una persona è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Forlì che, operando in sinergia con il personale sanitario, hanno provveduto all’estrazione dell’occupante incastrato tra le lamiere.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su A14 Bologna Taranto Scontro tra due auto all'incrocio: due persone estratte dall'abitacolo dai vigili del fuoco Nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima, in via Spagnoli e via Ville, a seguito di un incidente tra due auto. Violento scontro tra auto nell'Est Veronese: 70enne estratta dai vigili del fuoco e portata in ospedale Nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, a Colognola ai Colli, si è verificato un grave incidente stradale tra due veicoli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su A14 Bologna Taranto Argomenti discussi: Scontro tra auto sulla Cervese: code e disagi alla circolazione; Incidente sulla Pontina: camion si perde un frigo. Carambola tra auto, tre feriti; Scontro tra auto e Tir carico di arnie sulla provinciale: asfalto disseminato di api; Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano: scontro tra auto con 4 feriti, lunghe code. Scontro frontale tra auto e moto sulla Provinciale, 46enne in codice rossoLo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Torre Lapillo-San Pancrazio Salentino. Ad avere la peggio il conducente ... leccenews24.it Scontro frontale tra auto e moto, i mezzi prendono fuoco: è grave un motociclistaUn grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 5 febbraio, sulla strada tra Torre Lapillo e San Pancrazio Salentino. Un motociclista di Mesagne si è scontrato frontalmente con un' auto ... leccesette.it : Grave incidente stradale oggi poco dopo le 13 lungo la SS 645 in via Puglia, a Campobasso. Lo scontro ha coinvolto quattro autovetture, mentre due persone sono rimaste ferite, una del facebook Scontro tra uno scooter e un'auto a Lipari, il conducente del motorino ha avuto la peggio ed è stato trasferito in elisoccorso a Messina x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.