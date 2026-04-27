Un incidente si è verificato a Marano di Napoli, quando un'auto ha schiacciato il freno a mano, creando una situazione di pericolo. I carabinieri sono intervenuti sul posto e sono riusciti a mettere in sicurezza la scena. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio, e l’auto è stata rimossa senza ulteriori complicazioni. La presenza delle forze dell’ordine ha permesso di gestire immediatamente la situazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un grave incidente si è verificato a Marano di Napoli, dove un 46enne ha subito una terribile avventura legata a una crisi respiratoria e convulsiva, a causa di un’improvvisa perdita di controllo del proprio veicolo. Nella serata di ieri, i tre carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della città sono intervenuti prontamente per salvare la vita dell’uomo, rimasto intrappolato tra la propria auto e un muro. La tragedia è scaturita da un inatteso slittamento del veicolo, avvenuto per la mancata attivazione del freno a mano.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Auto schiaccia il freno a mano: carabinieri intervengono e salvano la situazione.

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