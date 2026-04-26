Il freno a mano non funziona 46enne viene travolto dall'auto | salvato dai carabinieri a Marano di Napoli

Un uomo di 46 anni è stato travolto da un'auto a Marano di Napoli a causa di un problema al freno a mano. I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno soccorso l’uomo, che è stato successivamente trasportato in ospedale a Pozzuoli. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e della moglie dell’uomo, presenti al momento dell’accaduto.

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