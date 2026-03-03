Auto non si ferma al posto di blocco | carabiniera investita a Cerveteri

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita mentre cercava di fermare un'auto a un posto di blocco a Marina di Cerveteri, sul litorale laziale a nord di Ladispoli. L'incidente è avvenuto mentre la militare si trovava sul luogo, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita a un posto di blocco a Marina di Cerveteri, sul litorale laziale a nord di Ladispoli. Alla guida della Fiat Panda che l’ha travolta, facendola sbalzare sull’asfalto per diversi metri, una 22enne italiana la cui posizione è al vaglio. L’auto non si è fermata al controllo e ha investita la militare, carabiniere scelto. Ferita, è stata trasportata con l’elisoccorso al Policlinico Gemelli non in pericolo di vita. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Dietro il Comala una storia importante. Ora sul futuro dello spazio torinese volano accuse a Comune e Pd Salta la messa per le vittime di Covid, perché? Vogliono toglierci anche la memoria? “Le indagini sulla morte di David Rossi sono già riaperte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non si fermano al posto di blocco e travolgono un'altra auto, famiglia sterminata a RomaEnnesimo episodio di violazione del posto di blocco e questa volta si è concluso in tragedia.

Investita mentre scende dall’auto, conducente non si ferma: donna portata in ospedaleUna donna è stata investita da un’auto in transito in via Patrizia Mascellaro mentre scendeva dal proprio veicolo dal lato passeggero.

Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 mortiLe vittime sono padre, madre e figlio. Da una prima verifica all’interno dell’abitacolo del veicolo in fuga sono stati trovati jammer e cacciaviti atti allo scasso. Sul posto sono intervenuti anche i ... tg24.sky.it

Collatina, ladri in fuga in auto travolgono un'altra vettura. Distrutta una famiglia: morti padre, madre e figlioPur di fuggire alla polizia, che li stava inseguendo per le vie del Quarticciolo, hanno invaso la corsia opposta facendo un frontale con un’altra auto e uccidendo le tre persone che erano ... ilmattino.it

A Roma un'intera famiglia è stata travolta da un'auto che fuggiva a un controllo di polizia. In arresto ora ci sono tre uomini. - facebook.com facebook

