Auto in fiamme sulla superstrada Siena-Grosseto morto 37enne

Un incidente si è verificato sulla superstrada Siena-Grosseto, provocando la morte di un uomo di 37 anni. L’auto è andata a fuoco e i vigili del fuoco di Siena sono intervenuti per spegnere le fiamme e estrarre il corpo dall’abitacolo. La vettura è rimasta coinvolta nel rogo prima che le fiamme fossero domate. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Incidente sulla superstrada Siena-Grosseto, morto un uomo di 37 anni. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco di Siena dall’auto, dopo che le fiamme che avevano coinvolto il mezzo sono state domate. L’incidente è avvenuto al chilometro 57+600, nel territorio comunale di Sovicille. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale ed il personale Anas. I vigili del fuoco erano intervenuti poco prima della mezzanotte, con l'intervento iniziato alle 23.55 di domenica 26 aprile. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Siena-Grosseto: muore 37enne nell’auto in fiamme dopo un incidenteSOVICILLE (SIENA) – Incidente mortale nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2026 sulla superstrada Siena-Grosseto.

Nuovo incidente sulla superstrada del Liri, auto colpisce mezzo pesante e guardrail: un morto e due feritiUn nuovo incidente è avvenuto questa mattina, martedì 21 aprile, sulla superstrada del Liri, dove già ieri il conducente di un tir è morto dopo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Tragedia sulla Siena-Grosseto: auto in fiamme, perde la vita un 37enne; AUTO IN FIAMME DOPO L'INCIDENTE SULLA SIENA-GROSSETO: DECEDUTO UN 37ENNE; Incidente sulla Siena-Grosseto: 37enne muore nell’auto in fiamme; Tragedia sulla Siena-Grosseto: auto si ribalta e si incendia, muore un 37enne.

AUTO IN FIAMME DOPO L'INCIDENTE SULLA SIENA-GROSSETO: DECEDUTO UN 37ENNETragedia nella notte a Sovicille, al km 57+600 della Statale 223. I Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita all’interno della vettura incendiata Auto in fiamme dopo un incidente sulla Sie ... oksiena.it

Incidente sulla Siena-Grosseto: 37enne muore nell’auto in fiammeSOVICILLE. I Vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 23.55 di ieri sera, per l'incendio di un'utovettura a seguito di ... ilcittadinoonline.it

Tragedia sulla Siena-Grosseto: auto in fiamme, perde la vita un 37enne... - facebook.com facebook