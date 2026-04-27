Auto in fiamme sulla superstrada Siena-Grosseto morto 37enne

Da periodicodaily.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sulla superstrada Siena-Grosseto, provocando la morte di un uomo di 37 anni. L’auto è andata a fuoco e i vigili del fuoco di Siena sono intervenuti per spegnere le fiamme e estrarre il corpo dall’abitacolo. La vettura è rimasta coinvolta nel rogo prima che le fiamme fossero domate. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Incidente sulla superstrada Siena-Grosseto, morto un uomo di 37 anni. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco di Siena dall’auto, dopo che le fiamme che avevano coinvolto il mezzo sono state domate. L’incidente è avvenuto al chilometro 57+600, nel territorio comunale di Sovicille. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale ed il personale Anas. I vigili del fuoco erano intervenuti poco prima della mezzanotte, con l'intervento iniziato alle 23.55 di domenica 26 aprile. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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