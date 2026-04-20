Aggredisce la compagna all' autogrill gli studenti del Pinchetti lo fermano e salvano la donna

Venerdì lungo l’autostrada A4, un episodio ha visto coinvolti alcuni studenti di un istituto scolastico di Tirano, che hanno impedito a un uomo di aggredire la sua compagna in un autogrill. I giovani, presenti sul posto, sono intervenuti per fermare l’uomo, mettendo in salvo la donna. La polizia è stata chiamata e sta indagando sull’accaduto.

L'unione fa la forza: è proprio il caso di dirlo visto quanto accaduto venerdì in un autogrill lungo l'autostrada A4 dove gli studenti dell'istituto Pinchetti di Tirano hanno sventato l'aggressione ai danni di una donna.Attimi concitatiTutto è accaduto nel giro di pochi, ma davvero concitati.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Mattarella a Praga, studenti italiani lo fermano sotto la neve e cantano l’inno: “Grazie presidente”Un incontro inaspettato e carico di emozione ha caratterizzato la visita di stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Praga. Soccorso a Torino Centro dopo avere scavalcato la ringhiera del balcone, gli agenti lo salvanoUn drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026 in piazza Cavour, nel centro di Torino, dove l'intervento della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aggredisce brutalmente la compagna e le spacca una costola: arrestato a Como; Massacra di botte la compagna, si era rifiutata di accompagnarlo a comprare la droga; Castellaneta, aggredisce la convivente: arrestato 42enne; Aggredisce l'ex fidanzata e ferisce il padre di lei con un machete. Genova, ragazza aggredita da una compagna fuori dalla scuola per un messaggio all’ex fidanzato: 10 giorni di prognosiNel primo pomeriggio di mercoledì 15 aprile, in via Pontetti a Genova, nel quartiere Sturla, una ragazza minorenne è stata aggredita da una sua coetanea all’esterno della scuola. Secondo quanto ricost ... blitzquotidiano.it Pisa, 12enne aggredisce la compagna di classe a colpi di forbici, grave episodio in una scuola mediaL'aggressione si è consumata nella mattinata di oggi all'interno di una scuola media del Comune di Castelfranco di sotto ... fanpage.it Fuori dal coro. . Ci insulta e ci aggredisce: è Alina, l'abusiva di origini rom che da 3 anni, assieme al suo compagno, occupa una casa a #Pavia, nonostante un'ordinanza del tribunale che ha disposto l'immediato rilascio dell'immobile. All'arrivo dell'ufficiale giu - facebook.com facebook Follia #Orban: scende dall’auto e aggredisce un tifoso x.com