Australia | così i funghi trasformano i vecchi materassi in materiale isolante per l’edilizia

In Australia, alcuni funghi vengono utilizzati per trasformare vecchi materassi in materiale isolante destinato all’edilizia. I materassi rappresentano una sfida significativa per lo smaltimento domestico, poiché sono voluminosi e composti da più strati incollati tra loro, rendendo complessi i processi di smontaggio. Questa soluzione innovativa mira a riutilizzare i materassi dismessi, riducendo i rifiuti e creando un nuovo impiego per materiali che altrimenti finirebbero in discarica.

I materassi sono tra i prodotti domestici più difficili da gestire a fine vita: voluminosi, composti da strati diversi e spesso incollati tra loro, richiedono processi di smontaggio complessi e costosi. Se le molle in acciaio possono essere recuperate senza particolari difficoltà, la schiuma di poliuretano rappresenta il problema vero e proprio: è leggera, ingombrante e poco conveniente da riciclare. Per questo motivo, una quota consistente dei prodotti dismessi finisce ancora in discarica. Negli Stati Uniti si stima che oltre 50.000 materassi vengano scartati ogni giorno, per un totale annuo che supera i 18 milioni; in Australia se ne eliminano circa 1,8 milioni ogni anno, e centinaia di migliaia terminano direttamente nei siti di smaltimento.🔗 Leggi su It.insideover.com

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