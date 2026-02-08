Materassi e vecchi mobili abbandonati | al San Paolo una discarica abusiva a poca distanza dall' ospedale

A poca distanza dall'ospedale San Paolo, si è formata una discarica abusiva di materassi e vecchi mobili. I rifiuti sono ovunque, anche se ci sono cartelli che vietano di scaricare l’immondizia. La situazione sembra ormai fuori controllo.

Il cartello che indica il divieto di scaricare i rifiuti serve a ben poco. Anzi, appare quasi grottesco, rispetto ai cumuli di ingombranti e scarti di ogni genere disseminati tutto intorno. Le immagini arrivano da strada La Carrara, quartiere San Paolo.Una discarica alle spalle dell'ospedaleAi.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Materassi Vecchi Mobili

L'abbandono di rifiuti ingombranti come materassi, mobili ed elettrodomestici lungo le strade del quartiere Libertà sta creando una situazione critica.

A Calolziocorte, un’area boschiva vicino a un torrente è stata oggetto di abbandono di rifiuti, trasformandosi in una discarica abusiva.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Materassi Vecchi Mobili

Argomenti discussi: Como, ok alle telecamere in città contro chi abbandona rifiuti, materassi e mobili: i video dei furbetti; Rifiuti: nuova postazione Ecovan nel Municipio IV Media Val Bisagno; Ama il tuo quartiere sabato 7 e domenica 8 febbraio; Como, ok alle telecamere in città contro chi abbandona rifiuti, materassi e mobili: i video dei furbetti.

Abbandona vecchi mobili e materasso in stradaHa abbandonato in mezzo alla strada, appoggiati a un albero in via Solferino, mobili, materassi e sacchi di rifiuti (nella foto). Denunciato un operaio che così aveva deciso di smaltire il materiale ... ilgiorno.it

Affidano mobili, elettrodomestici e materassi da portare in discarica ma l’incaricato li abbandona in campagna: presiLodi Vecchio, 1 settembre 2025 – Un camioncino scaricato integralmente in campagna, rintracciati i responsabili: Si erano affidati a uno sgombratore. Un vero e proprio intero appartamento ... ilgiorno.it

Parco San Paolo facebook