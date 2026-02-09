Da maglietta a isolante per casa in 10 anni | ecco come i funghi risolvono il problema della moda usa e getta

In Italia, un gruppo di ricercatori ha scoperto che i funghi possono trasformarsi in materiali isolanti per le case. In soli dieci anni, questa idea è passata da un semplice esperimento a una possibile alternativa ai materiali tradizionali. L’obiettivo è ridurre i rifiuti tessili che oggi finiscono in discarica o vengono bruciati, perché sono fatti di tessuti misti, difficili da riciclare. Ora, i funghi sembrano offrire una soluzione naturale e sostenibile, usando ciò che la natura già produce.

La fast fashion produce ogni anno montagne di rifiuti tessili che sono praticamente impossibili da riciclare: l’85% dei capi finiti nella spazzatura è fatto di tessuti misti – cotone mischiato a poliestere – che le tecnologie attuali non riescono a separare, e il risultato è che finiscono bruciati o in discarica. Ma una ricerca lettone ha scoperto qualcosa di sorprendente: i funghi potrebbero essere la soluzione. Stiamo parlando in particolare del micelio, ossia l’apparato vegetativo dei funghi, formato da una rete di filamenti che si sviluppa nel terreno: questo materiale è biodegradabile, isolante, impermeabile e persino antimicrobico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

