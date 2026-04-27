Aumenta il prezzo per i bagagli sui voli | fino a 75 euro per la cappelliera più di 150 euro per una valigia in stiva

Negli ultimi mesi, le tariffe per il trasporto dei bagagli sui voli sono aumentate sensibilmente. I costi per la cappelliera possono arrivare fino a 75 euro, mentre per le valigie da stiva si superano i 150 euro. Questi aumenti sono stati influenzati dal rialzo dei prezzi del carburante, che ha portato le compagnie aeree a trasferire parte delle spese sui passeggeri. I servizi aggiuntivi, in particolare, hanno visto un incremento superiore al 400%.

Il caro prezzi carburante sta scuotendo non poco l'economia delle compagnie aeree, le quali sembrano riversare le difficoltà sui consumatori: ci sono aumenti del 443% sui servizi extra, in particolare i bagagli a mano arrivano a costare anche 75 euro e quelli da stiva 154.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

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