Pasqua più cara anche per i parmigiani | voli fino al +60% mentre la spesa sfiora i 250 euro

Per i parmigiani, questa Pasqua si presenta come una delle più costose degli ultimi anni, con aumenti dei prezzi dei voli fino al 60 per cento e una spesa complessiva che si avvicina ai 250 euro. Le tariffe dei voli per raggiungere parenti e amici sono in aumento, mentre i costi per i pasti e le altre spese legate alle festività sono stati segnalati come più elevati rispetto agli anni precedenti.

Tra rincari su colombe, viaggi e trasporti, il conto delle festività sale: per le famiglie aumenti fino al 40% e biglietti aerei sempre più salati Altro che gita fuori porta low cost: per i parmigiani questa Pasqua rischia di essere una delle più care degli ultimi anni, tra tavola imbandita e viaggi per raggiungere parenti e amici. Secondo le stime sui consumi, una famiglia arriva a spendere mediamente intorno ai 200-300 euro per le festività pasquali, tra cibo, dolci e spostamenti. Le associazioni dei consumatori segnalano rincari fino al 40% su molti prodotti tipici, dalle uova di cioccolato alle colombe, oltre ai trasporti. Ed è proprio qui che si registra la stangata più evidente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Pasqua più cara anche per i parmigiani: voli fino al +60% mentre la spesa sfiora i 250 euro Articoli correlati Caro voli di Pasqua in Italia, prezzi fino al 60% in più rispetto al 2025Prenotare un volo per tornare a casa a Pasqua costa molto più che nel 2025. Pasqua più cara anche nel 2026: aumentano uova di cioccolato, colombe e voli. Ecco quanto ci costeranno le festeUna volta è per l’inflazione, un’altra per il cambiamento climatico, un’altra ancora per le tensioni geopolitiche. Contenuti utili per approfondire Pasqua più cara anche per i parmigiani... Temi più discussi: Pasqua più cara anche per i parmigiani: voli fino al +60% mentre la spesa sfiora i 250 euro; Una Pasqua più cara del solito; Uova, Pasqua più cara: prezzi in volo e filiera in allerta; Pasqua più cara: il prezzo delle uova vola fino al +27% e pesa sulle tavole degli italiani. Pasqua, i prezzi dei prodotti tipici crescono del 5,2%. Dalle uova alle colombe: i rincariLeggi su Sky TG24 l'articolo Pasqua, i prezzi dei prodotti tipici crescono del 5,2%. Dalle uova alle colombe: i rincari ... tg24.sky.it Pasqua più cara per gli italiani: aumentano uova di cioccolato, viaggi e trasporti, pesa anche la crisi internazionaleSarà una Pasqua all’insegna dei rincari per gli italiani. Dalle uova di cioccolato ai trasporti, passando per i viaggi in aereo e in treno, i prezzi risultano in aumento rispetto allo scorso anno e il ... online-news.it Pasqua con il freno tirato in Maremma Tra tante ricerche online e poche prenotazioni, il turismo va a due velocità: bene le località più strutturate, più in difficoltà chi dipende dal meteo. A pesare è proprio l’incertezza del tempo, che spinge molti a decidere all’ult - facebook.com facebook L’economia di Pasqua: la colomba vola alto e sfida guerra e concorrenza x.com