Fabio Marcelli ospite a L’Approfondimento su Fast News Platform il 17 aprile

Fabio Marcelli ha partecipato a “L’Approfondimento” su Fast News Platform il 17 aprile, portando un intervento sulle sfide dell’arte digitale. La sua presenza è stata motivata dalla crescente integrazione tra tecnologia e patrimonio culturale, che sta trasformando il modo di conservare e condividere i beni artistici. Durante la trasmissione, ha illustrato esempi concreti di innovazioni digitali applicate ai musei e alle collezioni storiche. La discussione si è concentrata sulle nuove frontiere in questo settore.

Venerdì 17 aprile 2026, dalle 19:30 alle 20:30, il professor Fabio Marcelli, PhD, sarà ospite del programma “L’Approfondimento” in onda su Fast News Platform, per un confronto dedicato ai temi dell’arte, delle politiche culturali e delle nuove frontiere digitali applicate ai beni culturali. Storico dell’arte e ricercatore presso l’Università degli Studi di Perugia, Marcelli è professore aggregato di Storia dell’arte moderna e Storia dell’arte contemporanea. Coordina inoltre la Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici con sede a Gubbio, punto di riferimento per la formazione avanzata nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

