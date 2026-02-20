Fast News Platform focus su scuola e intelligenza artificiale | ospite Leonardo Durante

Fast News Platform, il format di approfondimento del venerdì condotto da Antonio Nesci, ha dedicato l’ultima puntata a un tema molto attuale: il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Durante la trasmissione, Leonardo Durante ha illustrato come le nuove tecnologie stanno modificando i metodi di insegnamento e le relazioni tra studenti e insegnanti. La puntata si è concentrata anche sui rischi e le opportunità offerte dalla crescente presenza di strumenti digitali nelle aule.

Nuovo appuntamento con Fast News Platform, il format di approfondimento del venerdì condotto da Antonio Nesci, che questa sera ha acceso i riflettori su uno dei temi più delicati e attuali: il futuro della scuola tra innovazione, responsabilità educativa e intelligenza artificiale. Ospite d’eccezione della puntata è stato il professor Leonardo Durante, docente e divulgatore scientifico, tra i migliori 50 insegnanti al mondo nel 2021 secondo il prestigioso Global Teacher Prize. Un riconoscimento che lo ha visto unico italiano in quella edizione e che, come ha raccontato in diretta, rappresenta per lui «un orgoglio immenso, ma ancora più grande è il riconoscimento quotidiano dei miei ragazzi».🔗 Leggi su Laprimapagina.it

