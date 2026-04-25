In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, si è svolta una cerimonia solenne all’Altare della Patria, con la deposizione di una corona d’alloro. Alla fine della manifestazione, il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio sono usciti dal monumento. Presenti anche i presidenti di Camera e Senato, che hanno partecipato all’evento commemorativo. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e ha avuto luogo in un clima di rispetto e riflessione.

Terminata la cerimonia solenne per la deposizione di una corona d'alloro, in occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato l'Altare della Patria. Alla cerimonia, oltre ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e le altre alte cariche dello Stato, ha partecipato anche, tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Deposta la corona, come di consueto, il Capo dello Stato ha salutato, oltre alle altre autorita' militari presenti, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 25 aprile, Mattarella e Giorgia Meloni all'Altare della Patria con i presidenti di Camera e Senato

Unità d'Italia, Mattarella depone la corona all'Altare della Patria: nel cielo le Frecce Tricolori

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Il presidente della Repubblica accompagnato dalla premier, Giorgia Meloni, e dai presidenti delle camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana - facebook.com facebook

Dichiarazione del Presidente del Consiglio, @GiorgiaMeloni, in occasione dell’81° Anniversario della Liberazione x.com