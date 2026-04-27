Audi S5 Avant 2026 | V6 familiare di sostanza per passare inosservati

L'Audi S5 Avant del 2026 si presenta come una versione intermedia tra la gamma A5 e la più sportiva RS 5. Dotata di un motore V6, questa vettura combina caratteristiche di praticità e prestazioni. La S5 Avant mantiene l'aspetto di una familiare, senza rinunciare a una certa sportività, e si inserisce nel segmento delle wagon di segmento medio.

Audi S5 si pone come elemento d’unione tra la gamma “civile” di Audi A5 e l’agguerrita RS 5, punta di diamante dell’offerta. Nonostante possa sembrare quasi una terra di mezzo inesplorata dall’acquirente tipo, riserva non poche soddisfazioni, soprattutto per chi apprezza la guida “corposa” assicurata da un V6 turbo ma non intende alzare troppo l’asticella come invece avverrebbe aggiungendo anche la “R” al nome. La potenza non le manca, con ben 367 CV disponibili, così come lo spazio e la praticità classica di una delle più apprezzate station wagon degli ultimi anni - oltre alla sempre disponibile berlina sedan. Prezzi a partire da 88.850 euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Audi S5 Avant 2026: V6 familiare di sostanza, per passare inosservati Audi S5 Avant 2025 - Le plaisir du sans plomb Notizie correlate Audi RS 5 Avant, l'ibrida che graffia: 639 Cv di furia elettromeccanicaCon la nuova Audi RS 5, sviluppata sia nella versione berlina, sia nella versione station wagon (Avant), si apre una nuova era per Audi Sport: è la... Audi RS5, 640 cavalli di potenza ibrida alla spina per berlina e Avant – FOTO‹ › 1 / 8 audi RS 5 Avant ‹ › 2 / 8 audi RS 5 Avant ‹ › 3 / 8 audi RS 5 Sedan ‹ › 4 / 8 audi RS 5 Sedan ‹ › 5 / 8 audi RS 5 Sedan ‹ › 6 / 8 audi RS 5... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuova Audi S5 Avant TFSI alla prova: atletica GT per famiglie, raffinata e più matura che mai; Audi S5 Avant 2026: V6 familiare di sostanza, per passare inosservati; Ho guidato la nuova Audi S5: la V6 ibrida (leggera) che sa tirare fuori gli artigli; Nuova Audi S5: ultra equilibrio prestazionale. Audi S5 Avant 2026: V6 familiare di sostanza, per passare inosservatiIl V6 3.0 TFSI da 367 CV, abbinato alla trazione quattro e al sistema mild hybrid, garantisce prestazioni solide e una guida sempre efficace, anche se meno estrema di quanto ci si potrebbe aspettare ... ilgiornale.it Audi S5, la sportiva con il V6 da 367 CVPensata per unire sportività ed efficienza, Audi S5 è la declinazione ad alte prestazioni della gamma A5 e rientra nella nuova famiglia di modelli V6 del marchio. Già disponibile in Italia, i prezzi ... ansa.it Sinner, le supercar su misura: Audi RS6 e Ferrari nel garage da sogno. «È l’unica cosa che mi concedo» - facebook.com facebook