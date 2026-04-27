Audi Q4 e-tron più muscoli e intelligenza | a partire da 43.350 euro

Nel settore della mobilità elettrica, si prepara il lancio della nuova Audi Q4 e-tron, che arriverà sul mercato italiano nel terzo trimestre del 2026. Il modello si presenta con un design più robusto e tecnologie avanzate, offrendo un’esperienza di guida migliorata rispetto alle versioni precedenti. Il prezzo di partenza sarà di circa 43.350 euro. Fino alla sua uscita, l’attenzione rimane sulla presentazione ufficiale e le specifiche tecniche del veicolo.

Il panorama della mobilità elettrica si appresta a vivere una nuova fase con il debutto italiano della nuova Audi Q4 e-tron, previsto per il terzo trimestre del 2026. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un’evoluzione profonda che la Casa di Ingolstadt ha progettato per rendere la sua bestseller elettrica più versatile ed efficiente che mai. Questo SUV compatto incarna perfettamente il motto "all’avanguardia della tecnica”, portando su strada soluzioni che fondono un’estetica di carattere con una tecnologia d’avanguardia. Ora vediamo nel dettaglio. Due carrozzerie per una presenza stradale muscolare. La nuova Audi Q4 e-tron viene proposta nelle due iconiche configurazioni di carrozzeria: SUV e Sportback.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Audi Q4 e-tron, più muscoli e intelligenza: a partire da 43.350 euro Audi Q4 45 E-Tron è un acquisto intelligente Pregi e Difetti Notizie correlate Leggi anche: Audi Q4 e-tron: più efficienza e autonomia con il restyling 2026 Audi Q4 e-tron cambia passo. Più efficiente, connessa e a prova di futuro‹ › 1 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 2 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 3 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 4 / 7 audi q4 e-tron 2026 ‹ › 5 / 7 audi q4 e-tron 2026... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cosa sappiamo sull'auto elettrica più economica di Audi; Ricarica elettrica in Italia, ABB accende la sfida: così la rete regge l'urto dell'e-mobility; A2 e-tron, cosa sappiamo dell’elettrica economica di Audi; Audi protagonista al Salone di Pechino 2026 con E7X, A6L e la nuova strategia cinese. Audi Q4 e-tron 2026: restyling, interni digitali, autonomia e prezziAudi Q4 e-tron si rinnova con interni digitali, maggiore autonomia e ricarica più rapida. Scopri caratteristiche, motori e prezzi del SUV elettrico. newsauto.it Audi Q4 e-tron, più muscoli e intelligenza: a partire da 43.350 euroPiù muscolare, più digitale, più efficiente: la nuova Q4 e-tron svela il futuro Audi tra machine learning, ricarica a 185 kW e il debutto delle funzioni Vehicle-to-Load ... ilgiornale.it Audi dice addio alla A1 e alla Q2: spazio alla nuova A2 e-tron x.com Audi Italia updated their cover photo. - facebook.com facebook