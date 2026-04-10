Nel 2026, la quinta generazione della Volkswagen Caddy e-Hybrid riceve un restyling che include un nuovo frontale e un display più ampio. La versione ibrida introduce la soluzione e-Hybrid, offrendo ora un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 122 km. Questa linea di veicoli, tra le più vendute nel suo segmento, si aggiorna per rispondere alle nuove esigenze di tecnologia e sostenibilità.

Caddy è un vero monumento nella storia dei veicoli commerciali di Volkswagen, sin dal debutto nel 1980: da quando viene costruito unicamente nello stabilimento polacco di Poznan - nel 2003 - la produzione complessiva ha raggiunto quasi 2,9 milioni di esemplari. La quinta generazione, lanciata alla fine del 2020, ha già superato quota 500.000 unità prodotte, mentre lo scorso anno, il Caddy è stato il modello singolo più venduto del marchio con oltre 110.000 consegne a livello globale. Da qui l'attesa per le prime foto ufficiali della casa tedesca del restyling che introduce novità estetiche evidenti e anticipa un profondo intervento anche sull’abitacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen Caddy e-Hybrid, nuovi interni e più autonomia con il restyling 2026

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