Nel 2026 non è ancora stata ufficialmente annunciata la nuova Audi A4 e-tron 2027, ma diverse fonti indicano che il modello storico tornerà con alimentazione a batterie. Le indiscrezioni suggeriscono alcuni dettagli sulle caratteristiche del veicolo, anche se non ci sono conferme ufficiali o presentazioni ufficiali da parte del costruttore.

Ad oggi (2026) la Audi A4 e-tron non è ancora stata presentata ufficialmente, ma ci sono diversi indizi abbastanza chiari su come potrebbe essere. Quando arriverà davvero?. Inizialmente si parlava di 2026, ma ora è più probabile 2027–2028. Questo perché Audi ha riorganizzato la gamma, si sta ancora decidendo se la berlina media si chiamerà A4 e se anche il restyling della A5 prevederà un cambio di nome ed un ritorno ad A4:. Quindi la futura A4 sarà quasi certamente 100% elettrica, non si sa se anche, nuovamente, benzinadiesel, comunque elettrificata. Come sarà (probabile). 1. Piattaforma e tecnica. Userà la nuova piattaforma elettrica PPE (la stessa di Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Audi A4 e-tron 2027: torna il modello storico, a batterie

Articoli correlati

Nuova Audi A2 e-tron 2026: la prima foto ufficialeTraduzione e sintesi del comunicato Audi Audi ha annunciato l’arrivo di una nuova famiglia di modelli elettrici compatti, guidata dalla A2 e-tron,...

Nuova Audi A2 e-tron 2026: prima foto ufficiale. Quanto arriva?Ecco una traduzione + rielaborazione chiara del comunicato ufficiale su Audi A2 e-tron, con anche un’analisi realistica di come potrebbe essere...

New Audi A4 e-tron 2026 – Germany’s Futuristic Electric Car

Contenuti utili per approfondire Nuova Audi

Discussioni sull' argomento Audi A2 e-tron: un primo assaggio; Spunta in anteprima la nuova compatta, un ritorno dalla gloria del passato; Audi: nuovi motori V6 benzina e diesel per Q5, A5, A6 e RS 5; Le 10 migliori Station Wagon 2026.

Nuova Audi A4 e A4 Avant, modelli all’insegna dell’hightech [FOTO]La Nuova Audi A4 e A4 Avant sono ancora più potenti, più efficienti, più intelligenti, grazie alle tante soluzioni hightech che si fondono perfettamente con l'inconfondibile design del marchio di ... motorionline.com

La nuova Audi RS 5 unisce stile e potenza in ogni curva. Linee tese e aerodinamiche disegnate per la velocità, motore V6 TFSI supportato dal sistema elettrico e trazione quattro con Dynamic Torque Control per una distribuzione ottimale della potenza. Pe - facebook.com facebook