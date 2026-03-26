Nuova Audi A4 e-tron 2027 | torna il modello storico a batterie

Da ilgiornaledigitale.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 non è ancora stata ufficialmente annunciata la nuova Audi A4 e-tron 2027, ma diverse fonti indicano che il modello storico tornerà con alimentazione a batterie. Le indiscrezioni suggeriscono alcuni dettagli sulle caratteristiche del veicolo, anche se non ci sono conferme ufficiali o presentazioni ufficiali da parte del costruttore.

Ad oggi (2026) la Audi A4 e-tron non è ancora stata presentata ufficialmente, ma ci sono diversi indizi abbastanza chiari su come potrebbe essere. Quando arriverà davvero?. Inizialmente si parlava di 2026, ma ora è più probabile 2027–2028. Questo perché Audi ha riorganizzato la gamma, si sta ancora decidendo se la berlina media si chiamerà A4 e se anche il restyling della A5 prevederà un cambio di nome ed un ritorno ad A4:. Quindi la futura A4 sarà quasi certamente 100% elettrica, non si sa se anche, nuovamente, benzinadiesel, comunque elettrificata. Come sarà (probabile). 1. Piattaforma e tecnica. Userà la nuova piattaforma elettrica PPE (la stessa di Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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