Audi ha diffuso la prima immagine ufficiale della nuova A2 e-tron, un modello compatto elettrico che arriverà nel 2026. La casa automobilistica ha annunciato l’introduzione di questa famiglia di veicoli elettrici, con la A2 e-tron come protagonista. La presentazione è prevista per il prossimo anno, senza ulteriori dettagli sui numeri o le specifiche tecniche.

Traduzione e sintesi del comunicato Audi. Audi ha annunciato l’arrivo di una nuova famiglia di modelli elettrici compatti, guidata dalla A2 e-tron, che sarà presentata nel 2026. Posizionamento. sarà un modello d’ingresso 100% elettrico. pensato per rendere Audi più accessibile nel mondo EV. destinato soprattutto a: città europee. clienti giovani. uso quotidiano.. Audi parla chiaramente di un’auto: compatta. efficiente. facile da usare tutti i giorni. Filosofia del progetto. Il CEO ha spiegato che l’obiettivo è offrire: mobilità elettrica concreta e utile. non solo tecnologia, ma praticità reale. meno “auto vetrina”, più auto intelligente da vivere tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Audi A2 e-tron 2026: la prima foto ufficiale

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