Attolini fa tripletta e avvicina la Falk al traguardo

In una giornata di partite decisive, Attolini ha segnato tre gol, portando la Falk più vicina alla promozione. Le squadre FalkGalileo e Rubierese hanno ottenuto vittorie simili, con risultati di 1-3, che hanno lasciato le posizioni in classifica incerte. I cittadini continuano a guidare la classifica, mantenendo un punto di vantaggio sulle inseguitrici. La promozione sarà decisa negli ultimi 90 minuti di gioco.

Verdetto promozione rinviato agli ultimi 90’: FalkGalileo e Rubierese copiano l’1-3 dei rispettivi blitz e i cittadini rimangono in testa con un punto di margine. A Poviglio match in salita per i cittadini che chiudono sotto il primo tempo con l’accelerazione di Verduri. Nella ripresa tripletta del bomber ex di turno Attolini che al 2’ risolve una mischia da corner, poi è puntuale su una punizione di Guidetti, infine insacca a porta vuota su assist di Diez. Impone il suo ritmo fin da subito la Rubierese che al "Poggio" sigla due reti in avvio grazie all’ispirato centrocampista Iossa, abile ad insaccare con altrettante conclusioni da fuori. I...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Attolini fa tripletta e avvicina la Falk al traguardo Notizie correlate La rivincita di Pierotti e Stulic. Il Lecce vince 2 a 1 e si avvicina al traguardoIn gol l’argentino e il serbo, entrambi spesso nel mirino delle critiche per il loro rendimento. Il riscatto di Pierotti e Stulic. Il Lecce vince 2 a 1 e si avvicina al traguardo della salvezzaIn gol l’argentino e il serbo, entrambi spesso nel mirino delle critiche per il loro rendimento.