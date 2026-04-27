Sabato sera, l’ex presidente è stato coinvolto in un nuovo tentativo di attentato, dopo aver già vissuto tre episodi simili tra il 2024 e il 2025. Le autorità hanno esaminato le falle nelle misure di sicurezza e le eventuali responsabilità del servizio segreto incaricato di proteggere l’ex mandatario. L’incidente ha sollevato nuovamente discussioni sulla gestione della sicurezza e sulla tutela dei personaggi pubblici durante gli eventi pubblici.

La risposta all’attentato al presidente Usa Donald Trump, avvenuto sabato 25 aprile, è stata da manuale. L’aggressore è stato infatti immobilizzato prima che oltrepassasse il “perimetro di sicurezza” del tycoon, quindinon ha mai rappresentato una seria minaccia per la sua incolumità. Ciò che chiaramente non ha funzionato, invece,è la prevenzione del rischio. E su questo punto, sono molte le domande a cui ilSecret Service, l’agenzia governativa che si occupa della protezione dei Presidenti degli Stati Uniti e delle rispettive famiglie, sarà chiamata a rispondere. Come riportaLa Stampa, la prima riguarda il“perimetro di sicurezza”, ovvero la zona all’interno della quale l’inquilino della Casa Bianca può muoversi senza temere nulla.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Attentato Trump, le lacune della sicurezza e le responsabilità del Secret Service

Entra armato nella vita di Trump, 21enne ucciso - 1mattina News 23/02/2026

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