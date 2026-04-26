Nuovo attentato a Donald Trump un uomo spara durante la cena con i corrispondenti alla Casa Bianca | ferito un agente del Secret Service

Durante una cena con i corrispondenti alla Casa Bianca, un uomo ha aperto il fuoco, ferendo un agente del Secret Service. L’incidente ha provocato apprensione tra i presenti e ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza del presidente degli Stati Uniti. La scena si è svolta nel contesto di un evento ufficiale, senza che siano state fornite ulteriori informazioni sui motivi dell’attacco o sull’identità dell’aggressore. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Spari e la nuova paura di un attentato al presidente degli Stati Uniti nel corso della cena con i corrispondenti alla Casa Bianca. Un uomo, poi identificato con il 31enne Cole Tomas Allen, ha sorpassato di corsa i metal detector con un’arma in pugno e ha aperto il fuoco contro un agente del Secret Service, ferendolo, nel tentativo di raggiungere la sala dove si stava tenendo l’evento al quale erano presenti anche Donald e Melania Trump. I colpi d’arma da fuoco, quattro o cinque secondo i presenti, sono stati uditi anche nel salone, tanto che i presenti si sono accucciati sotto ai tavoli, mentre il presidente si è alzato, è caduto ed è stato subito soccorso da agenti dei servizi che lo hanno scortato fuori, illeso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo attentato a Donald Trump, un uomo spara durante la cena con i corrispondenti alla Casa Bianca: ferito un agente del Secret Service Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti Notizie correlate Nuovo attentato a Donald Trump, un uomo spara durante la cena con i giornalisti alla Casa Bianca: ferito un agente del Secret ServiceSpari e la nuova paura di un attentato al presidente degli Stati Uniti nel corso della cena con i corrispondenti alla Casa Bianca. Sparatoria alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca: Trump evacuato, ferito un agente del Secret ServiceMomenti di tensione a Washington durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tra i Maga s’insinua la teoria del complotto: Falso l’attentato a Donald Trump in Pennsylvania; Attentato a Washington, illeso Donald Trump; Trump evacuato dalla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, sventato un attentato; Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi. Nuovo tentativo di attentato a Trump. Spari alla cena con i giornalisti accreditati alla Casa BiancaAncora paura attorno a Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è stato evacuato d’urgenza insieme alla first lady Melania Trump durante la tradizionale cena annuale della White House Corresponde ... farodiroma.it Attentato a Trump, le ultime notizie in diretta | Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: «L'attentatore aveva diverse armi, voleva uccidere»Le notizie di domenica 26 aprile sull'attentato alla Casa Bianca durante la cena con i giornalisti corrispondenti. Il presidente Usa: «L'attentatore viene dala California ed è una persona malata» ... corriere.it Sabato sera un uomo armato con pistole e coltelli ha sparato ed è stato fermato fuori dalla sala dell’hotel di Washington in cui si teneva la cena dei corrispondenti. Donald Trump è stato subito portato via dal tavolo a cui era seduto ed è illeso - facebook.com facebook L'inviato di Repubblica, Paolo Mastrolilli, era presente nella sala dell'hotel di Washington in cui si svolgeva la cena di Donald Trump con i giornalisti accreditati. Il suo racconto x.com